Волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленточку в Москве

Юнармейцы и активисты волонтерских организаций приняли участие в акции «Мы — наследники Великой Победы». У Музея Победы на Поклонной горе они развернули 300-метровую георгиевскую ленточку и передали 89 копий Знамени Победы во все регионы России.
Считанные дни остаются до главного праздника воинской славы России — 9 Мая. В преддверии этого знаменательного события на Поклонной горе развернули масштабную георгиевскую ленточку и копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Акцию приурочили к 78-й годовщине начала штурма Берлина и водружению красного знамени над Рейхстагом.
«Каждый активист, каждый подросток, студент, все люди должны помнить о нашей истории и чтить память. Поэтому посещение таких мероприятий очень важно. У меня прадед воевал, он прошел войну до конца, я очень горжусь им»,— поделилась активистка «Волонтерской роты боевого братства» Офелия.
В акции приняли участие более 500 человек — юнармейцы, представители «Волонтерской роты боевого братства», ветераны, военнослужащие Почетного караула и посетители музея Музея Победы.
«Многие подростки сегодня растут на истории, которая пишется в Интернете, и она, естественно, переписывается под какие-то западные установки, выгодные только Западу. Такие масштабные мероприятия дают нам возможность познать настоящую историю, которую писали наши предки», — заявила активистка «Волонтерской роты боевого братства» Наталья.
Кроме того, юнармейцы передали 89 копий Знамени Победы для всех российских регионов. Они украсят дома ветеранов Великой Отечественной войны и займут свои места во главе парадных строев 9 Мая.