Волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленточку в Москве

Считанные дни остаются до главного праздника воинской славы России — 9 Мая. В преддверии этого знаменательного события на Поклонной горе развернули масштабную георгиевскую ленточку и копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Акцию приурочили к 78-й годовщине начала штурма Берлина и водружению красного знамени над Рейхстагом.