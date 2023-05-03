В Запорожской области в целях безопасности отменили Парад Победы

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая в регионе не состоятся в целях обеспечения безопасности.
«В связи с мерами безопасности от возможных провокаций противника проведение праздничных мероприятий на территории Запорожской области будет ограничено», — написал государственный деятель в своем Telegram-канале.
Балицкий отметил, что поучаствовать в «Бессмертном полку» можно в онлайн-формате, отправив фотографии своих героев в официальные каналы министерств и ведомств области.
Ранее сообщалось, что празднование Дня Победы в Брянской области пройдет без парада и других массовых мероприятий.