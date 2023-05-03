Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 26 апреля по 3 мая

За прошедшую неделю украинские диверсионные группы резко нарастили активность как на приграничных территориях России, так и в регионах, удаленных от зоны боевых действий. Подрывы ЛЭП и железнодорожных путей, атаки на топливохранилища, гражданские и военные объекты фиксировались в Ленинградской и Брянской областях, в Краснодарском крае, Крыму и Подмосковье. Безусловно, пиком этой активности, безусловно, стала атака беспилотников на Кремль.
Резкую активизацию украинского террористического подполья можно считать косвенным признаком начала наступления ВСУ, о котором в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне говорят в течение нескольких месяцев.
На этом фоне новости об обстрелах приграничных территорий Российской Федерации выглядят почти обыденностью, несмотря на то, что они продолжают уносить жизни людей.
Белгородская область
В среду, 26 апреля украинские формирования обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа. Повреждения получили два частных дома: осколками были посечены заборы и фасады зданий; выбиты окна.
В четверг в ходе обстрела села Щетиновка осколочное ранение получила местная жительница. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пострадавшая была оперативно доставлена в больницу. Также в населенном пункте зафиксированы разрушения: повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна, осколками посечен фасад здания, повреждения получила сельхоз техника.
На следующий день несколько беспилотников противника атаковали электроподстанцию в селе Нежеголь. Несмотря на то, что ПВО удалось сбить часть БПЛА, объект получил повреждения.
29 апреля ВСУ предприняли массированную атаку населенных пунктов Шебекинского городского округа, для которой помимо артиллерии использовали БПЛА. По информации местных властей, в результате налета беспилотников повреждения получили линии электропередач, в селе Муром был поврежден дом, на который был сброшен неустановленный боеприпас. В поселке Красное были зафиксированы прилеты артиллерийских снарядов.
Власти Грайворонского округа эвакуировали жителей одного из населенных пунктов, где был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.
Позже в этот же день нескольким ударам подвергся поселок Новая Таволжанка, где повреждения получили 10 частных домовладений. Кроме того, в результате обрыва линий электропередач без энергоснабжения остались населенные пункты Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка.
В воскресенье противник вновь попытался атаковать Белгородчину, однако нападение было отбыто действиями сил ПВО.
3 мая враг при помощи беспилотников атаковал населенные пункты Репяховка и Вязовое. В последнем повреждение получила водонапорная башня местного свиноводческого комплекса.
Курская область
На территории соседней Курской области также отмечалась активность противника.
«Сегодня обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район. В результате оказались обесточенными 2 населенных пункта — села Горналь и Гуево. Никто не пострадал. Оперативные группы начали работы по восстановлению электроснабжения», — сообщил 27 апреля глава региона Роман Старовойт.
В четверг, 29 апреля было зафиксировано семь прилетов на территории поселка Краснооктябрьский Глушковского района. Обстрелом были повреждены три дома, населенный пункт оказался обесточен.
В этот же день украинские формирования при помощи БПЛА попытались нанести удар по Курской АЭС. Беспилотники были уничтожены силами ПВО.
2 и 3 мая под огонь украинских формирований попал поселок Теткино. В течение двух дней здесь было зафиксировано не менее 18 прилетов, в результате чего были повреждены более 20 домов и здание местной поликлиники. Также ущерб получила энергетическая инфраструктура населенного пункта.
Брянская область
В среду, 26 апреля, ВСУ обстреляли поселок Климово, в результате чего жители населенного пункта остались без света.
28 апреля украинский беспилотник атаковал территорию Суземского района, повредив гараж одного из частных домовладений и находившийся в нем автомобиль. В ходе инцидента обошлось без жертв и существенных разрушений.
Четыре человека погибли и еще двое получили ранения 30 апреля в результате нескольких обстрелов из РСЗО, которым противник подверг поселок Суземка. Как сообщил губернатор Брянщины Александр Богомаз, был полностью разрушен частный дом, еще по меньшей мере три жилых помещения получили повреждения.
«Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Погибли четверо мирных жителей», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
2 мая ВСУ обстреляли Стародубский муниципальный округ, вследствие чего было зафиксировано возгорание в одном из домов в селе Курковичи. В этот же день украинский БПЛА сбросил боеприпас на строящееся здание в поселке Алес. В результате инцидента повреждения получила строительная техника.
Кроме того, 1 и 2 мая украинские диверсанты предприняли две атаки на транспортную инфраструктуру области, взорвав железнодорожное полотно на перегоне Брянск—Унеча и в районе станции Снежетьская. В результате с рельсов сошли два грузовых состава.