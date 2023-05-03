Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 26 апреля по 3 мая

За прошедшую неделю украинские диверсионные группы резко нарастили активность как на приграничных территориях России, так и в регионах, удаленных от зоны боевых действий. Подрывы ЛЭП и железнодорожных путей, атаки на топливохранилища, гражданские и военные объекты фиксировались в Ленинградской и Брянской областях, в Краснодарском крае, Крыму и Подмосковье. Безусловно, пиком этой активности, безусловно, стала атака беспилотников на Кремль.