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Президент РФ Владимир Путин встретился в Ново-Огарево с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

Политика
Президент РФ Владимир Путин встретился в Ново-Огарево с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Никитин обсудили основные показатели разных отраслей экономики региона. Загрузка оборонно-промышленного комплекса области возросла на 18%.

Никитин на встрече с главой государства рассказал о росте региона на 65 позиций в рейтинге инвестиционного климата за пять лет, поддержке участников спецоперации и восстановлении подшефного Харцызска (Донецкая область), ключевых проектах в инфраструктуре и промышленности.

Нижегородская область в период санкционного давления сохраняет продовольственную безопасность и обеспечивает себя зерном. Ввод жилья в эксплуатацию вырос на 30%.

Российский лидер положительно оценил работу Никитина. Он выразил надежду, что нижегородцы поддержат главу региона на ближайших выборах.
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