Президент РФ Владимир Путин встретился в Ново-Огарево с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Никитин обсудили основные показатели разных отраслей экономики региона. Загрузка оборонно-промышленного комплекса области возросла на 18%.
Никитин на встрече с главой государства рассказал о росте региона на 65 позиций в рейтинге инвестиционного климата за пять лет, поддержке участников спецоперации и восстановлении подшефного Харцызска (Донецкая область), ключевых проектах в инфраструктуре и промышленности.
Нижегородская область в период санкционного давления сохраняет продовольственную безопасность и обеспечивает себя зерном. Ввод жилья в эксплуатацию вырос на 30%.
Российский лидер положительно оценил работу Никитина. Он выразил надежду, что нижегородцы поддержат главу региона на ближайших выборах.