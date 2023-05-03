Президент РФ Владимир Путин встретился в Ново-Огарево с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

Никитин на встрече с главой государства рассказал о росте региона на 65 позиций в рейтинге инвестиционного климата за пять лет, поддержке участников спецоперации и восстановлении подшефного Харцызска (Донецкая область), ключевых проектах в инфраструктуре и промышленности.