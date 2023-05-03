Общественник Захаркин призвал инфоцыган к морали и уплате налогов

С недавнего времени внимание правоохранителей РФ привлекла работа интернет-деятелей, а точнее их финансовая чистоплотность перед государством. На фоне ареста из-за неуплаты налогов блогера Елены Блиновской под подозрение попали и некоторые ее коллеги. В комментарии ФАН общественный деятель Руслан Захаркин призвал «инфоцыган» к морали и исполнении налоговых обязательств.
Так, будучи блогером, сам Захаркин признался, что исправно платит налоги. А вот коллег, которые этого не делают, откровенно не понимает.
«Есть некоторые лица из мира информационного бизнеса, в простонародье — «инфоцыгане», которые зарабатывают на продаже «воздуха» больше, чем люди в найме. Однако они не считают должным заплатить налог в соответствии с действующим российским законодательством. Я не понимаю, почему такие блогеры не платят налоги. К примеру, я оплачиваю курсы по реквизитам, следовательно, блогер ведет предпринимательскую деятельность», — отметил собеседник ФАН.
Также, общественник привел в пример певицу Инстасамку (Дарья Зотеева), сумма задолженности которой составила почти 700 тысяч рублей.
Упомянул инфлюенсер и блогера Александру Митрошину, которая частично признала вину и сообщила о погашении задолженности в размере 127 миллионов рублей.
«Почему работяги платят 2-НДФЛ (13%) каждый месяц, внося свою лепту в развитие федерального бюджета, который идет на нужды России, а блогеры-инфоцыгане красуются на фоне Бурдж Халифа в городе Дубай? Я считаю, что, если ты занимаешься бизнесом, не важно, будь то кафе или продажа курсов по монтажу видео на компьютере — равны все. Закон один для всех. А ставка налогов — в соответствии с правовым статусом», — поделился мнением блогер.
На фоне этого общественник обратился к коллегам и бизнесменам и порекомендовал вести себя в соответствии с нормами права и морали.
«Обращаюсь к «богатым, к успешным и к знаменитым» людям. Ведите себя в соответствии с нормами права и морали — тогда к вам не будет претензий. А пока вы наносите вред не только экономике России, но и своим подписчикам, которые верят вам и покупают «воздушные курсы». Больше так не получится», — резюмировал собеседник издания.
Ранее правоохранители обратили внимание на деятельность ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшл». Операции по счетам компаний блогера Оксаны Самойловой приостановлены.