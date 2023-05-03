Общественник Захаркин призвал инфоцыган к морали и уплате налогов

С недавнего времени внимание правоохранителей РФ привлекла работа интернет-деятелей, а точнее их финансовая чистоплотность перед государством. На фоне ареста из-за неуплаты налогов блогера Елены Блиновской под подозрение попали и некоторые ее коллеги. В комментарии ФАН общественный деятель Руслан Захаркин призвал «инфоцыган» к морали и исполнении налоговых обязательств.