Предвыборная гонка в Турции идет к финалу: какие шансы у Эрдогана и кого поддерживает Запад

До президентских выборов в Турции осталось 10 дней. Согласно социологическим опросам, действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган опережает своего соперника, однако не все уверены, что процесс голосования ограничится одним туром.
Эксперты справедливо отмечают, что итоги плебисцита окажут значительное влияние на стабильность страны и региона в целом. Они определят курс внутренней и внешней политики, экономические подходы Анкары, социальную структуру государства и его будущее.
Какие преимущества есть у действующего президента, в чем недостатки его политики и каковы шансы у соперников Эрдогана — в этих и других вопросах разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».
Путь к будущему Турции
Выборы президента и парламента в республике пройдут 14 мая 2023 года. Избирательная кампания идет полным ходом, и главные политические полюса набирают обороты на электоральных митингах. Соответствующие мероприятия уже прошли в Анкаре и Измире, впереди — крупнейший город Стамбул.
Оппозиция строит свою кампанию на критике президента, правительства и его «Партии справедливости и развития». Их обвиняют в затянувшемся экономическом кризисе, высоких ценах и безработице.
Эрдоган и его фракция тем временем демонстрируют населению построенные и отремонтированные дороги и больницы, а также достижения оборонно-промышленного комплекса: современные беспилотники, новый десантный корабль и танк Altay.
Отдельные силы за рубежом не жалуют действующего лидера и открыто выражают надежду на его проигрыш. Так, журнал Economist, утверждает, что Турция может превратиться в диктатуру, если президент Эрдоган наберет большинство голосов.
Газета Guardian в свою очередь пишет о том, что оппозиция должна победить во что бы то ни стало, аргументируя это тем же авторитарным будущим и «нежелательными» для страны хорошими отношениями с Россией.
Издание Financial Times в одном из своих последних номеров также описало кризис либеральных демократий и задалось вопросом: можно ли с помощью выборов свергнуть таких лидеров, как Реджеп Тайип Эрдоган, и что нужно для этого сделать?
Здесь стоит добавить, что Турция имеет стратегическую значимость для Запада из-за ряда геополитических факторов: ее географического положения, экономического потенциала, военной мощи и культурных связей со странами Ближнего Востока, и Средней Азии.
Кроме этого, Соединенным Штатам и их союзникам не нравится возможное сотрудничество Анкары и Москвы в энергетической сфере. Такие проекты как газовый хаб, предложенный РФ, вызывают негодование у США и ЕС, особенно ввиду их попыток сжать Россию в санкционных тисках.
Однако в последние годы в отношениях между Турцией и ее западными партнерами возникла напряженность, связанная с некоторыми политическими и военными вопросами, а также с поддержкой ЕС и США курдских сепаратистских группировок.
Запад хочет Эрдогана
Впрочем, несмотря на то, что Запад открыто озвучивает свои предпочтения в пользу оппозиции, не все эксперты уверены в том, что он действительно выступает против Реджепа Тайипа Эрдогана.
Так, политолог Мурат Йеткин утверждает, что в политическом смысле нынешний турецкий президент более выгоден США и ЕС, чем кто-либо другой.
«Если победит Кемаль Кылычдароглу, Запад столкнется с серьезным испытанием — ему придется противостоять самому себе. Если новый лидер возьмется преображать Турцию и выполнять условия, поставленные для вступления Анкары в Евросоюз, Брюсселю придется нелегко.
Кроме этого, столицы ЕС обеспокоены тем, что, лидер турецкой оппозиции выдворит сирийцев из страны. Тогда они, вероятнее всего, не станут возвращаться на родину, а всеми возможными путями направятся в Европу. Анкара не станет их сдерживать. В же время Эрдоган готов оставить беженцев в Турции ввиду своих политических и экономических интересов», — считает политолог.
Также, по мнению Йеткина, будучи исламистом и националистом Эрдоган является своеобразным антагонистом для Евросоюза, который является закрытым христианским клубом, прислушивающимся к интересам религиозных, правых, консервативных и расистских кругов на Западе. И это позволяет вместе с «неудобным» политиком маргинализировать всю Турцию.
«Вот почему европейцы тайно предпочитают, чтобы Эрдоган выиграл выборы», — уверен политолог.
Преимущества действующего президента
Если же вернуться к внутренним вопросам Турции в преддверии выборов и попытаться оценить шансы Реджепа Тайипа Эрдогана на успех, то можно обратиться к анализу политолога Абдулкадира Сельви. Он описал преимущества и недостатки главы республики следующим образом.
Преимущества:
- Любим народом.
- Сильный лидер. Играет роль в решении мировых кризисов.
- Выполняет свои обещания. Например, данные гражданам во время стихийных бедствий вроде землетрясений, наводнений, пожаров.
- Реализовал несколько мегапроектов: электрокар Togg, военный корабль Anadolu и БПЛА.
- Успешно ведет борьбу с «Рабочей партией Курдистана» (РПК) и защищает интересы Турции, в том числе в Восточном Средиземноморье, Карабахе и Ливии.
- Включил черноморский газ в систему потребления Турции, повысил минимальную заработную плату, поднял зарплаты государственным служащим и пенсионерам.
- Держит свое слово. Избиратели уверены, что если что-то должно быть сделано, то это может сделать только Эрдоган.
- Держит под контролем консервативный электорат, который опасается усиления давления в случае отставки Эрдогана.
- Гармония «Народного альянса». В политическом союзе не противоречий.
- Преобразование собора Святой Софии в мечеть.
Недостатки:
- Проблемы экономики, стоимость жизни.
- Ослабление правящей партии за годы правления.
- Последствия землетрясения.
- Кризис после пандемии коронавируса.
- Сирийские беженцы.
Также политолог оценил преимущества оппонентов турецкого лидера:
- Союз секулярной «Республиканской народной партии» (РНП) с правыми партиями.
- Популярность мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша.
- Надежды населения на то, что кандидаты от оппозиции справятся с высокой инфляцией и стоимостью жизни
- Эрозия действующей власти.
- Поддержка курдских избирателей.
- Негативные настроения граждан в отношении власти Эрдогана.
Недостатки:
- Эрдоган — сильный соперник.
- Поддержка, выраженная в пользу оппозиции со стороны руководителей РПК и курдской партии. Не все турки поддерживают такой подход.
- Противоречия во взглядах членов альянса.
- Поддержка FETO (движение сбежавшего из страны писателя-диссидента и проповедника Фетхуллаха Гюлена).
- Проблемы, возникшие при составлении списков кандидатов для парламентских выборов.
- Кризисы, которые часто вспыхивали в рядах «Национального альянса».
- Опасения в том, что альянс оппозиции не сможет найти решений в кризисных ситуациях.
- Возможная децентрализованность и неуверенность в поствыборном периоде.
- Кандидат в президенты Мухаррем Индже, который также апеллирует к избирателям «Национального альянса» и может отнять их голоса.
Итог
Турция стоит на пороге исторического события: в 2023 году страна отметит свой столетний юбилей и проведет президентские и парламентские выборы.
На этом голосовании турецкий народ должен поддержать лидера, который сможет обеспечить стабильность, развитие и безопасность республики в сложных условиях глобальной политики. И самое главное — доказать себе и мировому сообществу, что Турция является суверенным государством, которое исходит лишь из собственных интересов, невзирая на давление так называемых западных союзников. Сможет ли это сделать кто-либо другой, кроме Эрдогана, на данный момент вызывает большое сомнение.
Нынешний президент Турции — сильный лидер, любимый народом. Он два раза подряд выигрывал выборы — в 2014 и 2018 годах, а также возглавлял правительство с 2003-го по 2014-й.
За эти годы он привел государство к значительному экономическому росту, социальному прогрессу и увеличил доходы населения. Последние результаты опросов компании Areda Survey показали, что действующий президент набирает 51,1% поддержки, в то время как его соперники — максимум 42%. Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно предположить, что даже если не в первом, то во втором туре победит и возглавит государство Реджеп Тайип Эрдоган.
Впрочем, реальные итоги голосования все мы увидим уже совсем скоро — в середине текущего месяца.