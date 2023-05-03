В Университете Нового Южного Уэльса назвали полезные для здоровья Земли свойства мха

Мхи полезны не только для сада, но и здоровья всей Земли. К такому выводу пришли ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.
Специалисты изучили образцы растений из более чем 123 экосистем по всей планете. Они отбирали материалы в пустынях, тропических лесах и среди полярных пейзажей, а также проанализировали состояние почвы в разных уголках земного шара.
Оказалось, что наличие мхов обеспечивало более активный круговорот питательных веществ и помогало бороться с вредными для флоры патогенами. Эти растения активно поглощают кислород, влияют на температуру и влажность почвы, пишет Planet Today.
Российские исследователи ранее нашли четыре новых вида съедобных водорослей. Все они растут в Охотском море и северо-западной части Тихого океана.