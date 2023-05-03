Врач Гандельман рассказал, как эффективно подготовиться к экзамену

Врач-кардиолог Герман Гандельман посоветовал от руки писать конспекты по нужным темам, чтобы материал лучше усваивался. Он привел результаты исследования, по которым выяснилось, что учащиеся лучше запоминают информацию написанную ручкой, нежели напечатанную на клавиатуре.