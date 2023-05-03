Врач Гандельман рассказал, как эффективно подготовиться к экзамену

В выпуске программы «Жить здорово!» телеведущая Елена Малышева и приглашенные эксперты назвали способы эффективной подготовки к сдаче экзаменов.
Врач-кардиолог Герман Гандельман посоветовал от руки писать конспекты по нужным темам, чтобы материал лучше усваивался. Он привел результаты исследования, по которым выяснилось, что учащиеся лучше запоминают информацию написанную ручкой, нежели напечатанную на клавиатуре.
Также эксперты заверили, что бездумно заучивать информацию не стоит, лучше вникнуть в смысл и пытаться пересказать. Это способствует более качественному ее усвоению.
Иммунолог Андрей Продеус отметил, что обучающимся необходимо чередовать деятельность, например, с физической нагрузкой. Она улучшает кровоток в мозге, а он, в свою очередь, начинает работать активнее.
Офтальмолог Михаил Коновалов сообщил, что полноценный сон поможет лучше запомнить материал.
Ранее Доктор Дмитрий Фомин объяснил, почему искусственный интеллект не сравнится с врачом.