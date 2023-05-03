Хирурги из Петербурга прооперировали пятерых пациентов по видеосвязи

Ежегодная всероссийская научная конференция «Лазерная интраокулярная и рефракционная хирургия» состоялась в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия врачи прооперировали пятерых пациентов.
За процессом могли наблюдать все те, кто принимал участие в событии. Для этого в зале была установлена видеосвязь. Как сообщает издание «Петербургский дневник», пятерым людям успешно имплантировали искусственные хрусталики.
По мнению экспертов, выступавших на конференции, Санкт-Петербург стал настоящим лидером в отрасли лазерной хирургии. Всего в числе спикеров было 163 офтальмолога и микрохирурга.
Ранее врачи извлекли из уха китаянки паука. Она пришла на прием с жалобой на звон в органах слуха. После обследования выяснилось, что там насекомое сплело паутину.