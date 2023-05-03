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Власти Польши не признают собственностью России жилой комплекс посольства в Варшаве

Политика
Власти Польши не признают собственностью России жилой комплекс посольства в Варшаве

Власти Польши отказываются признавать собственностью России жилой комплекс посольства в Варшаве. Об этом сообщили ТАСС в российском диппредставительстве.

Дипмиссия отмечает, что ЖК на улице Бетховена польские власти отказываются признавать российским. При этом в отношении служебного комплекса у властей Польши претензий нет.

Посольство указало, что генконсульства в Кракове и Познани находятся в арендованных зданиях. При этом здания генконсульства в Гданьске являются предметом спора с Варшавой.

Ранее посольство РФ направило в МИД Польши ноту протеста в связи с изъятием здания школы в Варшаве. Польские власти 29 апреля совместно с полицией ворвались в школу при российском посольстве.
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