Взрывы прогремели в украинском городе Волчанск

Несколько взрывов произошли в украинском городе Волчанск, расположенном в Харьковской области. Соответствующую информацию предоставило местное издание «Страна.ua».
По данным агентства, власти не вводили в регионе режим воздушной тревоги. Однако другие подробности произошедшего остаются неизвестными. Никаких официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.
До этого сообщалось о срабатывании системы противовоздушной обороны на юго-востоке Крыма. Два вражеских беспилотники сбили в небе над городом Феодосия при попытке атаковать морское нефтехранилище.