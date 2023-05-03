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Страны Северной Европы предоставили Украине военную помощь на сумму 4,4 млрд евро

Политика
Страны Северной Европы предоставили Украине военную помощь на сумму 4,4 млрд евро

Страны Северной Европы предоставили Украине 4,4 миллиарда евро военной помощи с февраля 2022 года. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров указанных государств.

Государства Северной Европы внесли серьезный вклад в Украину, предоставив ей различные системы вооружений, включая дорогостоящие ПВО и танки Leopard. Военная поддержка продолжается и готовятся новые пакеты помощи.

«Совокупная стоимость пакетов национальной военной помощи северных стран, предоставленных Украине с февраля 2022 года, составляет примерно €4,4 млрд», — говорится в заявлении.

Также североевропейские страны передали Киеву более 1,5 миллиарда евро гуманитарной, финансовой и экстренной поддержки.

На встрече в Хельсинки Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать 33-м членом Североатлантического альянса вслед за Финляндией и Швецией. Он выразил надежду, что Стокгольм в скором времени вступит в военный блок.
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