Страны Северной Европы предоставили Украине военную помощь на сумму 4,4 млрд евро

Страны Северной Европы предоставили Украине 4,4 миллиарда евро военной помощи с февраля 2022 года. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров указанных государств.
Государства Северной Европы внесли серьезный вклад в Украину, предоставив ей различные системы вооружений, включая дорогостоящие ПВО и танки Leopard. Военная поддержка продолжается и готовятся новые пакеты помощи.
«Совокупная стоимость пакетов национальной военной помощи северных стран, предоставленных Украине с февраля 2022 года, составляет примерно €4,4 млрд», — говорится в заявлении.
Также североевропейские страны передали Киеву более 1,5 миллиарда евро гуманитарной, финансовой и экстренной поддержки.
На встрече в Хельсинки Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать 33-м членом Североатлантического альянса вслед за Финляндией и Швецией. Он выразил надежду, что Стокгольм в скором времени вступит в военный блок.