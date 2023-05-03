Около 150 сообщений о БПЛА поступило в полицию в Москве за сутки

Полиция Москвы получила около 150 сообщений о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) за минувшие сутки. Что скрывается за поступившими сведениями, рассказал источник ФАН.
Информация о беспилотниках преимущественно связана с действиями горожан, которые «запускают игрушки без всякой цели». Причем жители столицы делают это не из хулиганский побуждений, а просто являются любителями, на которых прежде «внимания не обращали».
Не все сообщения о БПЛА подтвердились, добавил собеседник Федерального агентства новостей. К тому же, радиус полета большинства дронов составлял около 100 метров.
Силы противовоздушной обороны на юго-востоке Крыма ранее успешно отработали против двух ударных беспилотников. Повреждений и пострадавших нет, сообщил глава региона Сергей Аксенов.