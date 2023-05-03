Китаянка превращает консервные банки в доспехи и головные уборы

Дизайнер Хэ Яньхун нашла способ рационально использовать жестяной мусор: она создает рыцарскую броню и шлемы из тары из-под напитков и консервных банок.
Свои необычные изделия художник изготавливает вручную, на некоторые уходит несколько месяцев кропотливой работы. Хэ Яньхун создает их при помощи традиционных техник тех времен, когда великолепные доспехи и шлем были единственной защитой воина.
«Обычно для создания доспехов и головных уборов я использовала медные листы, но однажды решила заменить их на пустые консервные банки. Я почувствовала, что с ними проще работать, и получаться сразу стало лучше», — сказала дизайнер.
Девушка вырезает из банок куски металла , и формирует из них своеобразные чешуйки, из которых потом и составляет доспехи. Сейчас в ее портфолио уже более 200 работ.
«Одна из первых — серебряный головной убор Мяо. Он полностью выполнен из банок, их мне потребовалось около 60. А чтобы создать доспехи, нужно более 100», — объяснила она.
Работы Хэ Яньхун получили восторженные отзывы. Дизайнер признается, что некоторые поклонники дали ей прозвище «Бессмертные Руки». У нее уже 860 000 поклонников в социальных сетях, а фотографии с ее доспехами набирают миллионы просмотров и лайков.