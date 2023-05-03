В Турции контрабандист хотел продать волосы на 6 млн рублей, но был задержан полицией

Контрабандист из Турции пытался провезти партию человеческих волос из Ирана. Общая стоимость груза оценивается в 1,5 миллиона лир.
Местная полиция задержала мужчину, сообщает издание Daily Sabah. Представители правоохранительных органов изъяли 397 пучков человеческих волос.
По версии следствия, он планировал перепродать товар на одном из самых известных рынков Турции – Гранд-базаре. Торговая зона расположен на 66 улицах. Там можно найти большое количество разных товаров, а также рестораны и мечети. Это место нередко посещают туристы во время путешествий в Стамбул.
Ранее в Саудовской Аравии сообщили о планах усилить борьбу с контрабандой наркотиков. В местном МВД заявили, что силовые структуры стали чаще проводить подобные операции, поэтому вопрос пересмотра мер актуален.