В Турции контрабандист хотел продать волосы на 6 млн рублей, но был задержан полицией

По версии следствия, он планировал перепродать товар на одном из самых известных рынков Турции – Гранд-базаре. Торговая зона расположен на 66 улицах. Там можно найти большое количество разных товаров, а также рестораны и мечети. Это место нередко посещают туристы во время путешествий в Стамбул.