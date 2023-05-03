Как пройдет коронация британского монарха: ФАН собрал факты о церемонии и узнал о скандалах в семье Карла III

Церемония коронации августейших особ сегодня редкость. И не только потому, что в мире осталось мало монархий. Но и потому, что продолжительность жизни коронованных особ неуклонно растет. Вот почему столько внимания привлекает предстоящая на днях коронация Карла III — британского монарха. ФАН собрал факты о предстоящем событии и традиции, присущие этому ритуалу.
На день коронации Карлу III будет 74 года — это старейший из всех коронующихся особ на британском престоле. Последняя коронация прошла в 1953 году, когда церемония была проведена для матери Карла, королевы Елизаветы II, чья жизнь оборвалась 6 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
Ритуал провозглашения британского монарха сувереном проходит в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве, ее проводит архиепископ Кентерберийский — верховный священнослужитель Англиканской церкви. Также в церемонии участвуют пэры Англии и ряд высших духовных лиц. В качестве гостей мероприятия обычно приглашают членов королевской семьи, представителей разных государств, а также чиновников правительства Соединенного Королевства.
Церемония коронации короля
Церемония коронации британских монархов сохраняет основные этапы и атрибуты неизменными на протяжении тысячи лет. Короля представляют как нового главу государства, народ принимает его в этом качестве. Затем происходит помазание на царство – нанесение на голову монарха специально сваренного и освященного по особым церковным канонам елея, после чего водружают на чело тяжелую корону святого Эдуарда. В то же время присутствующие на церемонии пэры тоже надевают свои короны. Августейший помазанник произносит клятву, в которой обязуется защищать право и Англиканскую церковь. Затем переодевается в белые одежды и золоченую королевскую мантию, получает в руки символы королевской власти: державу, скипетр и жезл, а также коронационное кольцо, которое надевают на безымянный палец.
По завершении всех описанных действий пэры, принц крови и королева-консорт совершают обряд почтения монарха, вкладывая свои руки в раскрытые ладони короля и целуя его руку.
Во время церемонии сюзерен восседает на троне короля Эдуарда. Трон представляет собой старинное кресло с высокой спинкой. Оно было изготовлено из дуба в конце XIII века и покоится на четырех ножках в виде позолоченных львов. Раньше под сиденьем кресла был вмонтирован Скунский камень (Камень судьбы) — священная реликвия Шотландии. Но в 1996 году его переместили в Эдинбург с условием, что будут привозить для коронации британских монархов в Лондон. С момента, когда кресло Эдуарда стало использоваться для церемонии помазания, оно лишь трижды покидало Вестминстерское аббатство.
Коронация королевы
После обряда почтения начинают коронацию королевы-консорт. Супруге Карла III Камилле предстоит помазание темени елеем и возложение на голову венца королевы. Предыдущей королевой-консорт была бабушка нынешнего английского монарха. Для ее коронации был создан венец, увенчанный знаменитым бриллиантом Кох-и-Нур. Двор пока не раскрывает, будет ли использован тот же самый венец для церемонии или для Камиллы создадут новый. Также королеве должны передать символы власти — кольцо королевы, скипетр и жезл из слоновой кости.
Коронация завершается выходом из аббатства, тяжелую корону Эдуарда меняют на более легкую — Британской империи, и коронованные особы в сопровождении процессии отправляются в Букингемский дворец.
Зачем коронуют короля
На момент проведения церемонии монарх уже является королем Великобритании в соответствии с принципом наследования престола. Ритуал коронации нужен для придания сакрального, священного смысла его правлению. Возложенная на его голову корона делает его безгрешным помазанником Божьим и, по сути, его полномочным представителем, наделенным правом вершить дела земные от его имени. Именно поэтому британский монарх становится главой Англиканской церкви, а не патриарх.
Скандалы в августейшем семействе
Описанная церемония, согласно многовековой традиции, предстоит самому королю Карлу III уже через считанные дни. Однако вокруг нее не утихают скандалы. Так, до самых последних дней не было ясности, приедет ли на коронацию младший сын монарха Гарри, герцог Сассекский. Впрочем, сейчас уже известно, что в Лондоне его ждут. Однако супруга Гарри герцогиня Меган останется с детьми (внуками короля) в Америке.
Напомним, брак с младшим сыном Карла III стал вторым в жизни американской актрисы Меган Маркл. Ей пришлись не по душе чопорные порядки во дворце, и супруги приняли решение отказаться от королевских обязанностей, переехав жить в США. Кроме того, герцогиня намекала в нашумевшем телеинтервью на расистские высказывания членов королевской семьи из-за того, что мать женщины является темнокожей.
Не обошла молва и чету принца и принцессы Уэльских — Уильяма и Кейт. Несмотря на внешнее благополучие семьи, которое демонстрирует пара, и троих прелестных детишек, пресса систематически сплетничает на тему измен наследника престола жене.
К слову, ранее титул принцессы Уэльской носила мать Уильяма и Гарри, первая супруга принца Чарльза (ныне короля Карла III) Диана. После развода с ним в 1996 году леди Ди, как окрестили любимую принцессу в народе, погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года. А через несколько лет Чарльз женился на любви своей юности Камилле Паркер-Боулз, с которой после ее развода с Эндрю Паркером-Боулзом, он поддерживал связь.
Ранее ФАН рассказывал о жизни королевы Англии Елизаветы II, матери короля Карла III, которая скончалась 6 сентября 2022 года, освободив сыну трон.