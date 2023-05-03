Как пройдет коронация британского монарха: ФАН собрал факты о церемонии и узнал о скандалах в семье Карла III

Церемония коронации британских монархов сохраняет основные этапы и атрибуты неизменными на протяжении тысячи лет. Короля представляют как нового главу государства, народ принимает его в этом качестве. Затем происходит помазание на царство – нанесение на голову монарха специально сваренного и освященного по особым церковным канонам елея, после чего водружают на чело тяжелую корону святого Эдуарда. В то же время присутствующие на церемонии пэры тоже надевают свои короны. Августейший помазанник произносит клятву, в которой обязуется защищать право и Англиканскую церковь. Затем переодевается в белые одежды и золоченую королевскую мантию, получает в руки символы королевской власти: державу, скипетр и жезл, а также коронационное кольцо, которое надевают на безымянный палец.