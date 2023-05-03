Беспилотник-камикадзе врезался в водонапорную башню в Белгородской области

Водонапорная башня в Белгородской области подверглась атаке беспилотника-камикадзе. Детали инцидента раскрыл источник ФАН.
По предварительным данным, башня получила незначительные повреждения. Проблем с водоснабжением в результате происшествия не наблюдается.
Беспилотник прилетел с Сумской области Украины, добавил собеседник Федерального агентства новостей. При этом источник опроверг информацию, что БПЛА был запущен из села Поповка.
Другой украинский БПЛА ранее сбросил самодельное взрывное устройство в Белгородской области на месте строительства защитных сооружений. В результате атаки пострадал 46-летний мужчина.