ЦСКА обыграл «Урал» с разницей в один мяч и вышел в финал Кубка России

Игра прошла в уральской столице на Central Stadium. Первый гол забил полузащитник москвичей Хесус Медина на третьей минуте дополнительного времени первого тайма. На 51 минуте матча счет стал 1:1, отличился форвард «Урала» Рай Влут, реализовав пенальти. Нападающий армейцев Федор Чалов на 57 минуте вновь сделал команду лидером.