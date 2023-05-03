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ЦСКА обыграл «Урал» с разницей в один мяч и вышел в финал Кубка России

Спорт
ЦСКА обыграл «Урал» с разницей в один мяч и вышел в финал Кубка России

Московский футбольный клуб ЦСКА победил екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в полуфинальном матче Кубка России.

Игра прошла в уральской столице на Central Stadium. Первый гол забил полузащитник москвичей Хесус Медина на третьей минуте дополнительного времени первого тайма. На 51 минуте матча счет стал 1:1, отличился форвард «Урала» Рай Влут, реализовав пенальти. Нападающий армейцев Федор Чалов на 57 минуте вновь сделал команду лидером.

Первый матч соревнования за выход в финал был сыгран в ничью (1:1), победой во втором матче ЦСКА обеспечил себе выход в финальную игру турнира

Ранее историческая встреча под названием «На руинах Сталинграда» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершилась победой «Спартака» над «Динамо» со счетом 2:0.
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