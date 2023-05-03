«Вы это ни с чем не спутаете»: психолог Людмила Суздальцева рассказала, как справиться с паническими атаками

В последние годы психологическое сообщество все больше говорит о панических атаках. Непростое время год от года добавляет тревожности, и не все люди имеют ресурс, чтобы экологично с ней справиться. Эксперт в области психологии, гештальт-терапевт Людмила Суздальцева поделилась с ФАН своим мнением, что такое панические атаки и кто входит в «категорию риска», а также как преодолеть это состояние в моменте.