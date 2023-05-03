«Вы это ни с чем не спутаете»: психолог Людмила Суздальцева рассказала, как справиться с паническими атаками

В последние годы психологическое сообщество все больше говорит о панических атаках. Непростое время год от года добавляет тревожности, и не все люди имеют ресурс, чтобы экологично с ней справиться. Эксперт в области психологии, гештальт-терапевт Людмила Суздальцева поделилась с ФАН своим мнением, что такое панические атаки и кто входит в «категорию риска», а также как преодолеть это состояние в моменте.
«Когда, допустим, что-то страшно, а что — непонятно, когда нельзя думать о том, что страшно... Если что-то тревожит... Тогда психика находит такой способ, своего рода психосоматику: когда мы не можем что-то проживать на уровне психики, мы это проживаем на уровне тела», — говорит психолог.
«От панических атак не умирают»
Людмила Суздальцева определяет панические атаки как один из способов психики справиться со «сложным состоянием». Специалист утверждает, что при панических атаках стоит помнить о том, что они не смертельны, и, если человек прошел через подобное один раз, он способен выдержать и второй.
«Если у вас была паническая атака, вы это ни с чем не спутаете. Сильное сердцебиение, не хватает воздуха… Там много всего, при этом основным ощущением и основным страхом, а также основной характеристикой панической атаки является чувство, что «я умру прямо сейчас». Но здесь стоит вспомнить о том, что, если у вас уже были панические атаки, то вы уже не умерли от них», — замечает специалист.
Разгар панической атаки. Как справиться самому?
Конечно, человек не может прекратить паническую атаку самостоятельно, но, по словам специалиста, есть «некоторые механизмы», с помощью которых можно пробовать успокаивать данное состояние.
Психолог отметила, что при панических атаках однозначно показана психотерапия разной степени длительности. Но, по словам Суздальцевой, есть и различные телесные упражнения, а также разнообразные техники дыхания.
«Очень хорошо работают различные техники дыхания, например, так называемое дыхание «по квадрату». Это когда вы совершаете четыре действия на каждые 4 счета (на один вдох и выдох). Вдох — пауза, выдох — пауза. И тогда вы сосредотачиваетесь именно на дыхании, и все остальное немножко уходит в тень. Но главное об этом вспомнить», — делится специалист.
Кто наиболее подвержен
Гештальт-терапевт отметила, что, если и существуют какие-то типы психики, которым в большей степени свойственны панические атаки, по большому счету они могут случиться у кого угодно.
«Гарантий нет. Никто вам не поставит штамп и не даст бумагу с семью печатями, что у вас никогда не будет панических атак. Как и любой болезни. Как любого состояния», — уточнила Суздальцева.
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