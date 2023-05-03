СК РФ завел уголовное дело на родителей девочки, утонувшей в декоративном пруду на Ставрополье

Годовалая девочка осталась без присмотра в доме своей бабушки в селе Прасковея Ставропольского края. Малышка утонула в декоративном пруду.
Об инциденте сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Девочку заинтересовал искусственный водоем около клумбы. Ребенок направился к объекту. Как полагают следователи, на краю она оступилась и упала в воду. Выбраться у нее не получилось.
Взрослые не заметили этого своевременно. В результате против них возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
Ранее в Ленобласти местные жители нашли останки человека. Скелет обнаружил один из горожан в собственном колодце. Мужчина приехал на дачу впервые за два года. Он хотел набрать воды, но вместо этого выловил кости. После случившегося гражданин обратился в правоохранительные органы.