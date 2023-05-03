СК РФ завел уголовное дело на родителей девочки, утонувшей в декоративном пруду на Ставрополье

Ранее в Ленобласти местные жители нашли останки человека. Скелет обнаружил один из горожан в собственном колодце. Мужчина приехал на дачу впервые за два года. Он хотел набрать воды, но вместо этого выловил кости. После случившегося гражданин обратился в правоохранительные органы.