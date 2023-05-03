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Президент Сербии Вучич: устроившего стрельбу в столичной школе подростка отправили в отделение психиатрии

Происшествия
Президент Сербии Вучич: устроившего стрельбу в столичной школе подростка отправили в отделение психиатрии

Ученика, устроившего стрельбу в одной из школ Белграда, временно поместили в специальное отделение психиатрии. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.

В среду, 3 мая, несовершеннолетний открыл стрельбу в образовательном учреждении в столице республики. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли восемь детей и охранник. Также ранения различной степени тяжести получили семеро детей, и еще 15 человек пострадали.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали и причины произошедшего. Однако по одной из версий — спровоцировать подростка могла неудовлетворительная оценка по истории.
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