Президент Сербии Вучич: устроившего стрельбу в столичной школе подростка отправили в отделение психиатрии

В среду, 3 мая, несовершеннолетний открыл стрельбу в образовательном учреждении в столице республики. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли восемь детей и охранник. Также ранения различной степени тяжести получили семеро детей, и еще 15 человек пострадали.