Президент Сербии Вучич: устроившего стрельбу в столичной школе подростка отправили в отделение психиатрии

Ученика, устроившего стрельбу в одной из школ Белграда, временно поместили в специальное отделение психиатрии. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.
В среду, 3 мая, несовершеннолетний открыл стрельбу в образовательном учреждении в столице республики. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли восемь детей и охранник. Также ранения различной степени тяжести получили семеро детей, и еще 15 человек пострадали.
В настоящее время правоохранители устанавливают детали и причины произошедшего. Однако по одной из версий — спровоцировать подростка могла неудовлетворительная оценка по истории.