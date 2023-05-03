Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Владимиру Зеленскому «физическим устранением»

Попытку киевского режима атаковать Кремль двумя беспилотниками прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик назвал произошедшее «терактом». По словам Медведева, после попытки нанесения удара по Кремлю не осталось никаких вариантов, «кроме физического уничтожения» президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. Он убежден, что глава киевского режима не нужен для подписания акта безоговорочной капитуляции.
«Гитлер, как известно, его тоже не подписывал», — подчеркнул зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.
Минувшей ночью киевский режим осуществил попытку нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина.
Кто в действительности мог принять решение об осуществлении данного теракта? Почему эта акция была проведена именно сейчас? Как России следует отреагировать на попытку атаки на кремлевскую резиденцию президента РФ? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман.