Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Владимиру Зеленскому «физическим устранением»

Кто в действительности мог принять решение об осуществлении данного теракта? Почему эта акция была проведена именно сейчас? Как России следует отреагировать на попытку атаки на кремлевскую резиденцию президента РФ? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман.