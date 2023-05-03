Президент Зеленский: Украина должна стать 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией

Украина должна стать 33-м членом Североатлантического альянса вслед за Финляндией и Швецией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Хельсинки.
Зеленский поздравил народ Финляндии с присоединением к НАТО. Он выразил надежду на скорее вступление в Альянс и Швеции.
«Вместе с вами НАТО будет состоять из 32 стран-участниц. Украина может и должна стать 33-м членом НАТО», — сказал украинский президент.
Зеленский признал, что Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, пока на ее территории продолжается конфликт. По его мнению, сейчас отсутствуют препятствия для политического решения о членстве Киева в блоке.
В ходе встречи в Хельсинки президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что передаст Украине списанные истребители Hornet только после получения новых самолетов от НАТО. По данным СМИ, речь идет об американских машинах F-35.