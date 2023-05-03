Нынешней весной улицы и площади Иванова украсят 80 тысяч тюльпанов

Летом тюльпаны заменят на декоративные однолетники. Тюльпаны - многолетние растения, но во второй и последующие годы они уже не дают такого равномерного цветения, чтобы их можно было использовать для украшения площадей повторно. Выкопанный посадочный материал будет передан жителям города, в образовательные учреждения и ветеранские организации. Горожане украшают ими клумбы и участки около домов, школ и детских садов.