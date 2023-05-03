ООН призвала стороны конфликта на Украине воздержаться от эскалации

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает стороны конфликта на Украине воздержаться от риторики и шагов, ведущих к эскалации. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
Представитель ООН отметил, что в организации ознакомились с сообщениями об атаке украинских беспилотников на Кремль и осведомлены о заявлениях, сделанных российскими и украинскими властями по этому поводу. Хак указал, что не может подтвердить эту информацию.
Ранее издание Washington Post сообщало, что генсек ООН Антониу Гутерреш был «очень взбешен» после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.