Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ООН призвала стороны конфликта на Украине воздержаться от эскалации

Политика
ООН призвала стороны конфликта на Украине воздержаться от эскалации

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает стороны конфликта на Украине воздержаться от риторики и шагов, ведущих к эскалации. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Представитель ООН отметил, что в организации ознакомились с сообщениями об атаке украинских беспилотников на Кремль и осведомлены о заявлениях, сделанных российскими и украинскими властями по этому поводу. Хак указал, что не может подтвердить эту информацию.

Ранее издание Washington Post сообщало, что генсек ООН Антониу Гутерреш был «очень взбешен» после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украина оон эскалация
Военкоры ФАН