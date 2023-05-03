Жилетку Андрея Князева с выставки похитил вокалист «Коррозии Металла» Александр Лазаревич

Полиция нашла похитителя культовой жилетки сооснователя группы «Король и Шут» Андрея Князева («Князя»). Им оказался первый вокалист группы «Коррозия Металла» Александр Лазаревич («Шизофреник»). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Шизофреника», а вместе с ним и пропажу, полицейские нашли спустя три дня. В ближайшее время жилетка вновь появится на выставке. По просьбе музыканта, потерпевший обещал призвать суд к смягчению наказания в отношении подозреваемого.
Координаторы мероприятия поблагодарили сотрудников правоохранительных органов, членов общественной Палаты Москвы и столичных «панков», которые предоставили сведения для оперативно-розыскных действий.
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