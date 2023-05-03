Красноярский турист погиб при восхождении на гору в Туве

Турист из Красноярского края погиб в горах Тувы. Об этом сообщает республиканский главк СКР.
Власти региона сообщили, что погибший является участником альпиниады, которая проходила в Бай-Тайгинском районе. На место проведения выехали спасатели и оперативные службы.
Сообщение о смерти 33-летнего туриста в труднодоступной горно-таежной местности поступило в среду. Следователи выяснили, что на территорию республики прибыла группа туристов из Красноярского края, у одного из которых резко ухудшилось самочувствие. Он скончался на месте.
Следователи выясняют обстоятельства инцидента. По факту гибели туриста проводится судебно-медицинская экспертиза.
Ранее турист из России отправился на экскурсию в Шри-Ланке и загадочно умер.