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Красноярский турист погиб при восхождении на гору в Туве

Происшествия
Красноярский турист погиб при восхождении на гору в Туве

Турист из Красноярского края погиб в горах Тувы. Об этом сообщает республиканский главк СКР.

Власти региона сообщили, что погибший является участником альпиниады, которая проходила в Бай-Тайгинском районе. На место проведения выехали спасатели и оперативные службы.

Сообщение о смерти 33-летнего туриста в труднодоступной горно-таежной местности поступило в среду. Следователи выяснили, что на территорию республики прибыла группа туристов из Красноярского края, у одного из которых резко ухудшилось самочувствие. Он скончался на месте.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента. По факту гибели туриста проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее турист из России отправился на экскурсию в Шри-Ланке и загадочно умер.
туризм тува горы
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