В НАТО не исключили, что критическая инфраструктура в Европе и США может стать мишенью для России

Он отметил, что НАТО опасается за трубопроводы и подводные кабели связи. Благодаря последним и вовсе осуществляется передача 95% интернет-трафика. Альянс уже создал «ячейку» в брюссельской штаб-квартире, которая специализируется на защите подводной инфраструктуры, передает Politico со ссылкой на Кэттлера.