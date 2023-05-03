В НАТО не исключили, что критическая инфраструктура в Европе и США может стать мишенью для России

НАТО видит значительный риск, что критически важная инфраструктура в Европе и Северной Америке может стать мишенью для российских сил. Об этом сообщил помощник генсекретаря Альянса по разведке и безопасности Дэвид Кэттлер.
Он отметил, что НАТО опасается за трубопроводы и подводные кабели связи. Благодаря последним и вовсе осуществляется передача 95% интернет-трафика. Альянс уже создал «ячейку» в брюссельской штаб-квартире, которая специализируется на защите подводной инфраструктуры, передает Politico со ссылкой на Кэттлера.
Рассуждениями о судьбе НАТО также поделился экс-полковник армии США в отставке и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Когда закончится украинский конфликт, Альянс перестанет существовать в нынешнем виде, предположил аналитик.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон знает о намерении Киева начать наступление в ближайшие недели, пишет РИАМО.