Британец застрял в пещере на детском празднике и умер

Мужчина из Великобритании отправился на празднование детского Дня рождения. На мероприятии он застрял в искусственной пещере и умер.
По данным Sky News, Карл О’Киф находился на территории развлекательного центра Kong Adventure с племянницей. Он вошел в искусственное укрытие, где он поскользнулся и застрял.
Работники вызвали помощь. Чтобы извлечь мужчину из аттракциона, на территории появились спасатели, полиция и горно-спасательная команда. Однако позже выяснилось, что травмы мужчины несовместимы с жизнью.
Медики перевели пострадавшего в отдельную палату. Его сестра оставалась с ним до последнего, чтобы он умер не в одиночестве.
Ранее в Приморье упало колесо обозрения. На месте побывал заместитель прокурора населенного пункта Арсеньев Максим Галицкий. Он подчеркнул, что в городском парке все еще присутствует большое количество устаревших аттракционов. Их планируют демонтировать.