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Британец застрял в пещере на детском празднике и умер

Происшествия
Британец застрял в пещере на детском празднике и умер

Мужчина из Великобритании отправился на празднование детского Дня рождения. На мероприятии он застрял в искусственной пещере и умер.

По данным Sky News, Карл О’Киф находился на территории развлекательного центра Kong Adventure с племянницей. Он вошел в искусственное укрытие, где он поскользнулся и застрял.

Работники вызвали помощь. Чтобы извлечь мужчину из аттракциона, на территории появились спасатели, полиция и горно-спасательная команда. Однако позже выяснилось, что травмы мужчины несовместимы с жизнью.

Медики перевели пострадавшего в отдельную палату. Его сестра оставалась с ним до последнего, чтобы он умер не в одиночестве.

Ранее в Приморье упало колесо обозрения. На месте побывал заместитель прокурора населенного пункта Арсеньев Максим Галицкий. Он подчеркнул, что в городском парке все еще присутствует большое количество устаревших аттракционов. Их планируют демонтировать.
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