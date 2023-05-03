Адвокат Абдуллина рассказала, к каким срокам могут быть приговорены подростки за убийство 13-летней подруги молотком

Блогер из Петербурга вместе с подругой во время стрима убил свою 13-летнюю знакомую. Трагедия произошла в лесопарке в Парголово.
О том, какая мера наказания может ожидать подростков рассказала адвокат, старший преподаватель юридического факультета Государственного университета просвещения Лилия Абдуллина:
По ее словам, в данном случае привлечены могут быть оба подростка, так как уголовной ответственности за убийство, согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ, подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста.
«Данное преступление совершено группой лиц — действовали два человека, по предварительному сговору — жертву позвали в лес, планируя осуществить съемку видео о ее убийстве, с особой жестокостью — расчленение, общественно опасным способом. Погибшая заведомо находилась в беспомощном положении. Таким образом, преступление будет квалифицировано как особо тяжкое. В этом случае подростки подлежат уголовной ответственности по пп. в, д, е, ж ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство», — сообщила адвокат.
Как отметила юрист, следствию еще предстоит выяснять степень вины каждого из подростков, но судя по тому, что известно, 16-летний молодой человек, как организатор и исполнитель, может получить по совокупности свыше 10 лет. Кроме ст.105 УК РФ (убийство. — Прим. ФАН), ему, скорее всего, будет вменена ст.137.ч.3 — нарушение неприкосновенности частной жизни, поскольку видео убийства делалось с целью распространения. Ответственность по этому преступлению наступает с 16 лет.
«От показаний девочки зависит, будет ли она считаться пособником, но в любом случае она – соучастник преступления. Так как особо тяжкое преступление совершено ею в возрасте до 16 лет, наказание ей может быть назначено на срок не свыше десяти лет», — сказала старший преподаватель юридического факультета Государственного университета просвещения.
Ранее сообщалось, что 16-летний Илья Татаринов сознался в убийстве 13-летней школьницы. По словам подростка, он хотел доказать себе способность совершать ужасные дела.