Адвокат Абдуллина рассказала, к каким срокам могут быть приговорены подростки за убийство 13-летней подруги молотком

Как отметила юрист, следствию еще предстоит выяснять степень вины каждого из подростков, но судя по тому, что известно, 16-летний молодой человек, как организатор и исполнитель, может получить по совокупности свыше 10 лет. Кроме ст.105 УК РФ (убийство. — Прим. ФАН), ему, скорее всего, будет вменена ст.137.ч.3 — нарушение неприкосновенности частной жизни, поскольку видео убийства делалось с целью распространения. Ответственность по этому преступлению наступает с 16 лет.