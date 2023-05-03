Два ударных беспилотника сбиты российскими силами ПВО в Крыму

Силы противовоздушной обороны на юго-востоке Крыма успешно отработали против двух ударных беспилотников. Повреждений и пострадавших нет, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Как стало известно, дроны заметили в небе над городом Феодосия. По предварительной информации, они двигались в направлении к морского хранилища нефти. Аппараты не успели достичь заданной цели. Силы ПВО сбили БПЛА на половине пути.
«Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов.
Ранее сообщалось об обнаружении шести предметов, напоминающих взрывное устройство, на территории ЛЭП рядом с деревней Ковшово в Ленинградской области.