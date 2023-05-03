Сербский генерал Миладинович: Россия должна победить нацизм

Однако, на Балканах своя специфика, и нас окружают страны НАТО, это первое, а второе — есть и локальные конфликты. Здесь Хорватия, здесь Албания, да и с Болгарией мы никогда не были особо близки, хотя мы и соседи. На протяжении всей истории у нас всегда были проблемы с ними — и в Первую, и во Вторую мировую войну, когда болгары были на стороне фашизма, и наш народ от них много пострадал. Они совершали те же преступления, что и усташи в Хорватии, а болгарская территория в Сербии была до границы правого берега Моравы. Все это было под оккупацией Болгарии.