Взрывное шумовое устройство бросили на территорию консульства РФ в финском Мариехамне

Неизвестные бросили на территорию консульства РФ в Мариехамне взрывное шумовое устройство. Об этом сообщает МИД России.
Посольство находится на Аландских островах. По данным ведомства, на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство и другие предметы.
Зданию консульства РФ был нанесен ущерб. Действия вандалов напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников дипломатической миссии, говорится в сообщении министерства.
Инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Российское посольство уже направило ноту в финский МИД с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности.
Ранее посольство РФ в Париже направило ноту протеста в МИД Франции после появления вертолета над зданием дипмиссии.