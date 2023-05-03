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Взрывное шумовое устройство бросили на территорию консульства РФ в финском Мариехамне

Политика
Взрывное шумовое устройство бросили на территорию консульства РФ в финском Мариехамне

Неизвестные бросили на территорию консульства РФ в Мариехамне взрывное шумовое устройство. Об этом сообщает МИД России.

Посольство находится на Аландских островах. По данным ведомства, на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство и другие предметы.

Зданию консульства РФ был нанесен ущерб. Действия вандалов напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников дипломатической миссии, говорится в сообщении министерства.

Инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Российское посольство уже направило ноту в финский МИД с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности.

Ранее посольство РФ в Париже направило ноту протеста в МИД Франции после появления вертолета над зданием дипмиссии.
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