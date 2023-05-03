Рэпер Loqiemean отменил свой тур по России

Отечественный музыкант Loqiemean (Роман Худяков) сообщил об отмене своих концертов в российских городах. Информация об этом он опубликовал в личном Telegram-канале.
Рэпер написал, что вынужден отменить тур по стране из-за потока лжи, который в его сторону распространили некоторые блогеры.
Известно, что Loqiemean покинул Российскую Федерацию после начала специальной военной операции на Украине, которую он регулярно осуждал. Также Худяков негативно высказывался о соотечественниках и действиях военного ведомства страны.
Ранее глава Лига безопасного интернета Екатерина Мизулина подала официальное прошение в Генеральную прокуратуру об отмене концертов исполнителя.