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Рэпер Loqiemean отменил свой тур по России

Шоу-бизнес
Рэпер Loqiemean отменил свой тур по России

Отечественный музыкант Loqiemean (Роман Худяков) сообщил об отмене своих концертов в российских городах. Информация об этом он опубликовал в личном Telegram-канале.

Рэпер написал, что вынужден отменить тур по стране из-за потока лжи, который в его сторону распространили некоторые блогеры.

Известно, что Loqiemean покинул Российскую Федерацию после начала специальной военной операции на Украине, которую он регулярно осуждал. Также Худяков негативно высказывался о соотечественниках и действиях военного ведомства страны.

Ранее глава Лига безопасного интернета Екатерина Мизулина подала официальное прошение в Генеральную прокуратуру об отмене концертов исполнителя.
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