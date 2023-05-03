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Загоревшийся мусоровоз парализовал движение на северо-востоке Москвы

Происшествия
Загоревшийся мусоровоз парализовал движение на северо-востоке Москвы

Движение на участке проспекта Мира в российской столице затруднено из-за возгорания мусоровоза. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел на проспекте Мира в районе дома 205А. Загорелась машина для перевозки мусора. Инцидент привел к серьезным пробкам вокруг места происшествия.

Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы города. Движение в районе инцидента затруднено. Причины произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Амурской области пришлось тушить мусоровоз. Во время движения по автотрассе между селами в кузове машины неожиданно вспыхнули отходы.
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