«ФАН повсюду»: что происходит в Таиланде

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает, почему для Таиланда крайне важны выборы 14 мая.
У политической традиции в Таиланде есть одна особенность — регулярные военные перевороты. После военного переворота в 2014 году, когда к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, страна начала дрейф в сторону Китая. Это нарушило планы США, которые полагались на своего самого старого союзника в регионе.
Но не только это отдаляет Бангкок от Вашингтона. Правительство Таиланда сотрудничает с мьянманскими военными, подчеркивает свой нейтралитет в американо-китайском противостоянии и в целом абсолютно наплевательски относится к «тайваньскому вопросу». Однако все может поменяться, если на майских выборах к власти в стране придет оппозиция, лидером которой считается один из богатейших людей в стране Таксин Чиннават.
Сохранит ли Таиланд свой нейтралитет в отношениях с Китаем и США, с кем сейчас сотрудничает тайская армия на региональном уровне и насколько сильно в стране влияние Пекина — об этих и других темах в новом подкасте «ФАН повсюду» с автором Telegram-канала «Пиночет печет печенье».
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