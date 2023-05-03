«ФАН повсюду»: что происходит в Таиланде

Но не только это отдаляет Бангкок от Вашингтона. Правительство Таиланда сотрудничает с мьянманскими военными, подчеркивает свой нейтралитет в американо-китайском противостоянии и в целом абсолютно наплевательски относится к «тайваньскому вопросу». Однако все может поменяться, если на майских выборах к власти в стране придет оппозиция, лидером которой считается один из богатейших людей в стране Таксин Чиннават.