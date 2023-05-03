Саудовская Аравия объявила международный тендер на создание новой авиакомпании

Параллельно королевство вкладывает десятки миллиардов долларов в авиапарк и инфраструктуру.
Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA) сформировало открытое приглашение инвесторам со всего мира, заинтересованным в создании новой авиакомпании в аэропорту имени короля Фахда (DMM) в Даммаме.
Тендер актуален до 8 июня 2023 года. Город, о котором идет речь, расположен на востоке королевства, на берегу побережья Персидского залива, недалеко от Бахрейна, и является центром нефтяной промышленности страны.
За последние несколько месяцев в Саудовской Аравии реализовано множество инициатив по расширению индустрии авиаперевозок, включая появление двух профильных компаний. Также имеют место крупные заказы на новые самолеты и многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру.
Победитель тендера создаст авиакомпанию, которой будет открыта свобода полетов из аэропорта Даммам в другие воздушные гавани Саудовской Аравии, а также в любое международное направление в соответствии с двусторонними государственными соглашениями.
По неподтвержденной информации, в создании дочерней компании уже заинтересовался перевозчик Wizz Air.