Команда соцсети ЯRUS рассказала, где можно почитать об истории Дня Великой Победы

День Великой Победы — значимый национальный праздник: каждый россиянин знает историю памятной даты. От подробностей битвы под Сталинградом до биографии русских генералов, сражавшихся на поле боя: команда ЯRUS собрала топ лент, раскрывающих факты Великой Отечественной Войны.
Почему немецкие войска взяли Калинин и зачем этот город переименовали в Тверь? Где находится заброшенный Командный пункт легендарной 30-береговой батареи и можно ли там находиться туристам? Об этом и многом другом рассказывает блог соцсети ЯRUS «Военная история»: лента раскрывает подробности Великой Отечественной войны и повествует об актуальных военных праздниках, местах и событиях.
Герои Советского Союза, армейские врачи, а также актрисы, заставшие период военных действий: о значимых личностях того времени можно узнать из ленты «Хранитель Истории». Автор блога также описывает, как завтракали наши бабушки и дедушки, какой парфюмерией пользовались и как выглядела школьная форма тех времен.
Важное значение для советской эпохи и современной России имеют сражения в море. Актуальные события и удивительное прошлое Военно-морского Флота раскрывает лента «История ВМФ России от Navy of Russia»: от даты рождения военных кораблей до рассказов о знаменитых адмиралах.
Как прошел День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и чем знаменит боцман Тихоокеанского флота Николай Вилков? Любители коллекционирования могут насладиться не только видом красочных почтовых марок, но и почитать об истории изображенных на них героях и значимых датах в блоге «Филателия. История на марках».
От первой стиральной машины и начала производства спичек до Рурской операции, сопровождаемой крахом вермахта на Западном фронте: подписчики ленты «Любитель истории» узнают о событиях различных эпох и культур. Блог заинтересовывает аудиторию заметками о подвигах русских патриотов, культе кошек Древнего Египта и создании первого советского автомобиля.
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