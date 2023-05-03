Команда соцсети ЯRUS рассказала, где можно почитать об истории Дня Великой Победы

Почему немецкие войска взяли Калинин и зачем этот город переименовали в Тверь? Где находится заброшенный Командный пункт легендарной 30-береговой батареи и можно ли там находиться туристам? Об этом и многом другом рассказывает блог соцсети ЯRUS «Военная история»: лента раскрывает подробности Великой Отечественной войны и повествует об актуальных военных праздниках, местах и событиях.