В Подмосковье запретили выдачу разрешений на полеты беспилотников

В Московской области вводится запрет на полеты беспилотников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
По данным РИА Новости, решение о запрете полетов беспилотных летательных аппаратов над Подмосковьем было принято еще в апреле.
Мэр Москвы Сергей Собянин запретил использовать дроны в столице с 3 мая. Незадолго до этого в Кремле сообщили о попытке украинских беспилотников атаковать резиденцию президента, что было расценено как покушение на главу государства Владимира Путина.