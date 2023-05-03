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В Подмосковье запретили выдачу разрешений на полеты беспилотников

Общество
В Подмосковье запретили выдачу разрешений на полеты беспилотников

В Московской области вводится запрет на полеты беспилотников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По данным РИА Новости, решение о запрете полетов беспилотных летательных аппаратов над Подмосковьем было принято еще в апреле.

Мэр Москвы Сергей Собянин запретил использовать дроны в столице с 3 мая. Незадолго до этого в Кремле сообщили о попытке украинских беспилотников атаковать резиденцию президента, что было расценено как покушение на главу государства Владимира Путина.
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