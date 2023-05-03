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Президент Украины Зеленский мог прилететь в Финляндию на правительственном самолете США Boeing C-40B

Политика
Президент Украины Зеленский мог прилететь в Финляндию на правительственном самолете США Boeing C-40B

Президент Украины Владимир Зеленский мог прилететь в Хельсинки на правительственном самолете США Boeing C-40B. Об этом сообщило финское издание Helsingin sanomat.

Сообщается, что «летающий офис» ВВС США появился в аэропорту Хельсинки. Отмечается, что данный самолет является военной версией самого распестренного в мире пассажирского авиалайнера Boeing 737.

«В аэропорту Хельсинки появился «летающий офис» ВВС США, который может быть средством передвижения президента Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

Издание также сообщило, что Зеленский ранее прибыл в США на этом же самолете. Кроме того, так как самолет летел с выключенным транспондером, то отследить его перемещение не представлялось возможным.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправился 3 мая с визитом в Финляндию. Там он примет участие во встрече премьер-министров северных стран, пишет RT.
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