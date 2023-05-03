Лекция на тему «Я люблю Россию» прошла в Университете Банги

Банги, 3 мая. Представители Российского университета дружбы народов (РУДН) провели лекцию на тему «Я люблю Россию» для студентов Высшей национальной школы столичного вуза ЦАР.
На занятии сотрудники института познакомили учащихся с особенностями и отдельными элементами культуры РФ. Кроме того, центральноафриканская молодежь изучила основы русского языка и несколько фраз на нем.
Позднее сотрудники российского посольства в республике запустили новый цикл семинаров о положении РФ в средневековые времена. Работники диппредставительства познакомили центральноафриканцев с истоками и процессами становления государственности у восточных славян.