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Лекция на тему «Я люблю Россию» прошла в Университете Банги

Весь мир
Лекция на тему «Я люблю Россию» прошла в Университете Банги

Банги, 3 мая. Представители Российского университета дружбы народов (РУДН) провели лекцию на тему «Я люблю Россию» для студентов Высшей национальной школы столичного вуза ЦАР.

На занятии сотрудники института познакомили учащихся с особенностями и отдельными элементами культуры РФ. Кроме того, центральноафриканская молодежь изучила основы русского языка и несколько фраз на нем.

Ранее атташе РФ в ЦАР Владислав Ильин провел серию лекций для студентов Университета Банги о проблемах международных отношений Москвы с соседними странами в XVI–XVII веках. Дополнительно в рамках курса дипломат рассказал о доколониальной истории Черного континента.

Позднее сотрудники российского посольства в республике запустили новый цикл семинаров о положении РФ в средневековые времена. Работники диппредставительства познакомили центральноафриканцев с истоками и процессами становления государственности у восточных славян.
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