Турция подарила щенка Мексике в память о погибшем четвероногом спасателе

Во время поисковых операций после землетрясения в Турции погибла собака-спасатель из Мексики. В память об этом турецкие власти отправили в Северную Америку щенка немецкой овчарки. Юный Протео, названный в честь своего героического предшественника, прибыл в международный аэропорт Мехико во вторник.