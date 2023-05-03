Турция подарила щенка Мексике в память о погибшем четвероногом спасателе

Во время поисковых операций после землетрясения в Турции погибла собака-спасатель из Мексики. В память об этом турецкие власти отправили в Северную Америку щенка немецкой овчарки. Юный Протео, названный в честь своего героического предшественника, прибыл в международный аэропорт Мехико во вторник.
Дрессировщик новоиспеченного, Хуан Карлоc Вильеда поделился радосnными эмоциями и поблагодарил турецкое правительство за возможность воспитать щенка и сделать из него отличную поисково-спасательную собаку.
Протео-старший был частью мексиканской бригады спасателей, которая отправилась помогать турецким коллегам после разрушительного землетрясения. Пес-герой погиб под обломками здания, которое рухнуло на него во время поисковой операции.
После рокового землетрясения, потрясшего Турцию и Сирию 6 февраля, многие страны присоединились к поискам жертв и вызволению раненых. Из Мексики на место трагедии отправились 100 спасателей с тренированными собаками, обученными находить людей под завалами.
Февральские землетрясения стали самыми масштабными в современной истории Турции, превзойдя катастрофу 1939 года в Эрзинджане, унесшую жизни почти 33 тысяч человек.