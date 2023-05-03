FAO: число голодающих в мире превысило 250 миллионов человек

В прошлом году число испытывающих острую нехватку продовольствия людей в мире увеличилось на 22,7% и превысило 250 миллионов человек. Об этом сообщает издание «360» со ссылкой на отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организация Объединенных Наций (FAO).
Согласно опубликованным данным, недостаток продовольствия ощущается в Нигерии, Южном Судане, Афганистане, Гаити, Буркина-Фасо и Йемене. Сильнее всего глобальная проблема коснулась Сомали, где голодает более половины населения — 57%. Причиной такого рода социального бедствия называют различные конфликты.
В документе отмечается, поскольку Россия и Украина вносят большой вклад в мировое производство своими сельскохозяйственными ресурсами и основными продовольственными товарами, украинский кризис отрицательно влияет на глобальную продовольственную безопасность.
Ранее ЕК согласовала запрет экспорта зерна из Украины в пять стран Восточной Европы. Эта мера будет действовать со второго мая по пятое июня.