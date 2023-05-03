FAO: число голодающих в мире превысило 250 миллионов человек

В прошлом году число испытывающих острую нехватку продовольствия людей в мире увеличилось на 22,7% и превысило 250 миллионов человек. Об этом сообщает издание «360» со ссылкой на отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организация Объединенных Наций (FAO).