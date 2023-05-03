В Подмосковье медики смогли вылечить у ребенка косоглазие, миопию и конъюнктивит

Ребенок из Московской области пожаловался на воспаление слизистой оболочки глаз. У малыша выявили конъюнктивит, косоглазие и миопию.
Как сообщает телеканал «360», вместе с младшим членом семьи его родители прибыли в Подмосковье недавно. Они приехали из ближайшего зарубежья и еще не успели обследовать сына.
В результате медикам удалось вылечить маленького пациента. Врачи посоветовали своевременно приводить детей на плановые осмотры, так как некоторые заболевания невозможно обнаружить с первого раза. В качестве примера они привели косоглазие.
«Патологию мы диагностировали своевременно. Ребенок прошел лечение в кабинете охраны зрения, каждые 3-4 месяца мы контролировали результат», – подчеркнули специалисты.
Ранее медик Александр Григорьев призвал обращать внимание на безопасность ребенка. Он отметил, что детей необходимо держать за руку из-за часто проезжающих мимо электросамокатов.