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В Подмосковье медики смогли вылечить у ребенка косоглазие, миопию и конъюнктивит

Общество
В Подмосковье медики смогли вылечить у ребенка косоглазие, миопию и конъюнктивит

Ребенок из Московской области пожаловался на воспаление слизистой оболочки глаз. У малыша выявили конъюнктивит, косоглазие и миопию.

Как сообщает телеканал «360», вместе с младшим членом семьи его родители прибыли в Подмосковье недавно. Они приехали из ближайшего зарубежья и еще не успели обследовать сына.

В результате медикам удалось вылечить маленького пациента. Врачи посоветовали своевременно приводить детей на плановые осмотры, так как некоторые заболевания невозможно обнаружить с первого раза. В качестве примера они привели косоглазие.

«Патологию мы диагностировали своевременно. Ребенок прошел лечение в кабинете охраны зрения, каждые 3-4 месяца мы контролировали результат», – подчеркнули специалисты.

Ранее медик Александр Григорьев призвал обращать внимание на безопасность ребенка. Он отметил, что детей необходимо держать за руку из-за часто проезжающих мимо электросамокатов.
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