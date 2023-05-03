Владимирские полицейские перекрыли канал незаконной миграции

Во Владимирской области полицейскими перекрыт канал незаконной миграции. В составе организованной преступной группы задержаны семь местных жителей и шестеро граждан ближнего зарубежья.
Предварительным следствием установлено, что злоумышленники организовали крупный канал поставки нелегальной иностранной рабочей силы на предприятия и в фермерские хозяйства Владимирской области, сообщает сетевое издание «РФ — СМИ». В течение четырех лет они обеспечивали незаконное пребывание и трудоустройство на территории России мигрантов из ближнего зарубежья. При этом использовались поддельные документы.
В восьми районах области одновременно были задержаны 13 участников преступной группы. Все они обвиняются в организации незаконной миграции. В их отношении возбуждено уголовное дело. Также в отделы полиции доставлены около 400 иностранцев. На нарушителей составлены административные протоколы. 53 нелегальных мигранта уже выдворены за пределы Российской Федерации.