Владимирские полицейские перекрыли канал незаконной миграции

В восьми районах области одновременно были задержаны 13 участников преступной группы. Все они обвиняются в организации незаконной миграции. В их отношении возбуждено уголовное дело. Также в отделы полиции доставлены около 400 иностранцев. На нарушителей составлены административные протоколы. 53 нелегальных мигранта уже выдворены за пределы Российской Федерации.