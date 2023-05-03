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Замглавы Минобороны Фомин: деятельность РФ в области ядерного сдерживания направлена на защиту суверенитета

Армия
Замглавы Минобороны Фомин: деятельность РФ в области ядерного сдерживания направлена на защиту суверенитета

Деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на защиту суверенитета, заявил заместитель министра обороны страны генерал-полковник Александр Фомин в ходе брифинга для военных атташе дружественных стран.

Представитель военного ведомства напомнил о размещении американского тактического оружия в Европе и организации ядерных миссий НАТО. В последних нередко принимают участие Военно-воздушные силы США, хотя не имеют в своем распоряжении необходимых боеприпасов.

Генерал-полковник подчеркнул, что Москва неоднократно обращалась к Вашингтону по данному поводу. В частности, российская сторона требовала от заокеанских коллег отказаться от подобных практик и вернуть оружие на американскую территорию.

Однако страны-участницы Альянса отвергли все предложения. В результате возникла необходимость предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности России и Белоруссии, резюмировал замглавы Минобороны.

Ранее политолог Малек Дудаков высказался о готовящемся контрнаступлении украинской армии. По мнению эксперта, на случай неудачи Белый дом заранее начал дистанцироваться от происходящего.
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