Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон оставляет за Киевом право выбирать способы защиты

Белый дом оставляет за киевскими властями право самостоятельно решать, как защищать территорию страны в ходе конфликта. На это в ходе онлайн-интервью для газеты The Washington Post указал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Таким образом американский чиновник прокомментировал попытку украинских беспилотников атаковать Кремль. Как сообщалось ранее, в ночь на 3 мая два вражеских дрона подлетели к резиденции президента РФ и были сбиты сработавшей системой защиты.
«Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию», — отметил Блинкен, отвечая на вопрос журналиста по поводу позиции Вашингтона относительно российских обвинений в адрес Киева.
При этом он добавил, что Государственный департамент пока не обладает достаточной информацией для оценки произошедшего. Как признал госсекретарь, в настоящее время американское руководство «не знает реальных фактов».
До этого появились кадры, на которых запечатлена атака БПЛА на Кремль. Одно из устройств подлетело к куполу Сенатского дворца, но взорвалось рядом с установленным на крыше флагом.