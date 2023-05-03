Канада ввела санкции против девяти граждан Ирана

Власти Канады внесли в санкционные списки еще девять иранских граждан и одну организацию из Ирана. Об этом говорится на сайте канадского МИД.
Власти страны внесли в список иранских граждан, которых связывают с нарушением прав человека. Среди них также есть представители КСИР.
Кроме того, под ограничения попала компания Paravar Pars, которая по мнению Канады связана с поставками дронов в Россию. Также под действие канадских рестрикций попала одна иранская тюрьма.
Ограничения предусматривают запрет на въезд в страну. Кроме того, банковские счета физических лиц и компаний, попавших под санкции, будут заморожены.
Ранее Литва сообщила, что в стране заморожены 80 миллионов евро российских активов. Также отмечается, что страна удвоила размер заблокированных активов в два раза за 2023 год, пишет RT.