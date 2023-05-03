Парады Победы 9 Мая отменены в Липецке и Ельце из-за информации о возможных провокациях, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, решение было принято совместно с руководителями силовых структур, которые располагают информацией о возможных провокациях в День Победы.
Он подчеркнул, что массовые мероприятия могут нести дополнительные риски для людей, а также добавил, что небольшие группы все-таки смогут собраться на территории общественных пространств.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Парад Победы на Красной площади 9 мая не планируют отменять на фоне попытки двух украинских беспилотников ударить по Кремлю.