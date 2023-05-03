Политолог Денис Марчук: в продлении «зернового соглашения» в первую очередь заинтересован Киев

Напомним, Москва и Киев по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года, затем в марте этого года. Соглашение действует до 18 мая. Страны Запада и Украина не раз призывали вновь продлить сделку, но в Москве перспективы соглашения считают «не очень хорошими», так как вторая часть сделки, касающаяся российского агросектора, полностью не выполняется Западом.