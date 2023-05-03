Политолог Денис Марчук: в продлении «зернового соглашения» в первую очередь заинтересован Киев

Очередной раунд переговоров между представителями России и ООН, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг «зерновой сделки», состоится 5 мая в Москве. Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова. Как считает политолог и экономист Денис Марчук, продление соглашения важно в первую очередь для Киева, а не для Москвы.
«Могу сказать, что 5 мая в Москве пройдет очередной раунд консультаций по зерновому соглашению», — заявила Мария Захарова.
Она отметила, что в переговорах примут участие члены межведомственной комиссии РФ, а также генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен. Захарова подчеркнула, что позиция России по сделке осталась неизменной.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что делегации России, Украины и Турции 5 мая проведут по этому вопросу специальную встречу в Стамбуле. По его словам, с инициативой провести встречу выступила Анкара, а Москва и Киев якобы поддержали это предложение. Анкара очень надеется, что зерновая сделка будет продолжаться «без каких-либо заминок».
«Эта договоренность очень важна для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран», — отметил министр. Позднее в МИД РФ заявили, что этот вопрос «до конца не согласован».
Напомним, Москва и Киев по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года, затем в марте этого года. Соглашение действует до 18 мая. Страны Запада и Украина не раз призывали вновь продлить сделку, но в Москве перспективы соглашения считают «не очень хорошими», так как вторая часть сделки, касающаяся российского агросектора, полностью не выполняется Западом.
Как считает экономист и политолог Денис Марчук, то, чтобы зерновое соглашение было пролонгировано, а морские коридоры работали без сбоев, важно в первую очередь для Украины.
«Для Киева вопрос «зернового соглашения», из которого периодически пытается выйти Россия, остается очень актуальным. Это отражается, в первую очередь, на работе украинского агробизнеса. Мартовское заявление РФ о том, что соглашение продлено всего на 60 дней и закончится 18 мая, уже привело к тому, что сегодня фактически не контрактуется перевозка зерна через порты Одессы, — пояснил Марчук. — Соответственно, это давит на цены на зерно, они снижаются. Ведь предложение зерна на внутреннем рынке Украины сейчас намного больше, чем спрос. Все это негативно отображается на местных аграриях, которые несут убытки».
Сейчас, продолжает эксперт, Украина пытается активно задействовать малые порты, увеличивая перевозки через Дунай.
«Но там есть чисто физические ограничения — через речные порты много зерна не вывезешь. При этом, по данным Минэкономики Украины, в стране остались запасы в виде 8 миллионов тонн пшеницы. Поэтому Киев крайне заинтересован в том, чтобы зерновое соглашение было пролонгировано, а морские коридоры работали без сбоев, — пояснил Марчук. — В мире уже есть спрос на урожай новой пшеницы. Но его, опять же, не контрактуют из-за неясности ситуации с зерновыми коридорами. Причем как с морским, так и с сухопутным, где также возникли сложности с рядом стран ЕС».
Впрочем, отметил он, по сухопутному коридору в Европу уже вроде бы найдено компромиссное решение.
«Зерновой транзит через те страны ЕС, которые ввели ограничения на ввоз украинской пшеницы, вскоре должен заработать. С морскими же путями все намного сложнее. Западная дипломатия приложила мощные усилия для того, чтобы зерновое соглашение было продлено и действовало более эффективно. Такие заявления звучали от стран «Большой семерки», от ООН, а также со стороны США и Турции. Но грядущие переговоры, которые назначены на 5 мая, вряд ли будут легкими», — считает эксперт.
Тем не менее, прогнозирует аналитик, все же сохраняется вероятность того, что «зерновая сделка» продолжится.
«В России сильно раздражены тем, что ее условия по беспрепятственному вывозу агропродукции и удобрений на внешний рынок демонстративно не выполняются Западом. Тем не менее, в Москве вряд ли пойдут на разрыв соглашения, понимая, что этим могут «подставить» своего партнера, Турцию, которая получает значительные выгоды от этой сделки, — сообщил эксперт. — При этом нынешний зерновой коридор все равно не позволяет Украине в полной мере транспортировать грузы морскими путями. Николаевские порты пока остаются вне игры, работает лишь одесское направление. К тому же, вывозить с Украины можно исключительно продовольствие. А там мечтают экспортировать еще и металл, и руду, и многое другое. В целом, судьба «зерновой сделки» будет зависеть от того, решится ли Запад начать выполнять все изначально взятые на себя условия».
Напомним, 3 мая в Кремле заявили, что контакты по зерновой сделке продолжаются в расчете на то, что условия российской стороны будут выполнены.
«Мы заинтересованы в том, чтобы все условия сделки соблюдались, чтобы были выполнены договоренности, которые были достигнуты давно, еще при ее активации», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что поводы для оптимизма в отношении этой сделки «весьма скромные, если не сказать обратного». Песков подчеркнул, что Россия не будет делать ничего, что противоречит ее интересам.